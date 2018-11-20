22 ноября гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет руководитель регионального Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства

Свои вопросы Денису Блохину можно будет задать как во время прямого эфира (позвонив по телефону 76-10-28), так и заранее (написав письмо на электронную почту mail@obl1.ru).

«Актуальное интервью» с членом регионального правительства выйдет в эфир 22 ноября в 20 часов.

Планируемые темы разговора — ремонт улиц и дворов, зимнее содержание дорог, проблемы городского транспорта, качество питьевой воды, утилизация ТБО.