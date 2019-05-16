Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.05.2019 Четверг 22:22
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 22 мая в Северном районе Орла пройдёт ярмарка вакансий

22 мая в Северном районе Орла пройдёт ярмарка вакансий

Версия для печати

16.05.2019

Мероприятие состоится с 11 до 13 часов на территориии нового завода по производству сыра и молока «Скоробогатов» (в Артельном переулке, 3). Ярмарка организуется совместо с Центром занятости населения Северного района.

Новое предприятие предлагает около 20 вакансий по примерно 10 различным профессиям. Заводу требуются: технолог молока и молочной продукции, аппаратчик пастеризации молока, наладчик оборудования, мастер смены, сыродел и маслодел, а также водители, уборщики, операторы, кладовщики и машинисты. Работодатель гарантирует достойную заработную плату и полный социальный пакет.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54638

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.05.2019

Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Иваном Залогиным

16.05.2019

В небе над Орловской областью заметили необычное явление

16.05.2019

В Орловской области приостановлен процесс реорганизации школ

1
16.05.2019

В Орле создана постоянная зона таможенного контроля

16.05.2019

Администрация Орла опубликовала список аварийных домов, которые расселят в этом и следующем годах

$ USD64.5598(-0.29)17.05
€ EUR72.3651(-0.32)17.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online