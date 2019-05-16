22 мая в Северном районе Орла пройдёт ярмарка вакансий

Мероприятие состоится с 11 до 13 часов на территориии нового завода по производству сыра и молока «Скоробогатов» (в Артельном переулке, 3). Ярмарка организуется совместо с Центром занятости населения Северного района.

Новое предприятие предлагает около 20 вакансий по примерно 10 различным профессиям. Заводу требуются: технолог молока и молочной продукции, аппаратчик пастеризации молока, наладчик оборудования, мастер смены, сыродел и маслодел, а также водители, уборщики, операторы, кладовщики и машинисты. Работодатель гарантирует достойную заработную плату и полный социальный пакет.