22-летний орловчанин подозревается в убийстве 33-летнего собутыльника

Преступление произошло в августе текущего года. Попойка, которая закончилась дракой, происходила в недостроенном здании. Пострадавший скончался на месте.

Его обидчик скрылся с места. Однако вскоре полиция нашла его и предъявила обвинения.

Орловчанин предварительно признал свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет.

Суд состоится в ближайшее время.