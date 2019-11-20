22-летний орловчанин подозревается в убийстве 33-летнего собутыльника
20.11.2019
Преступление произошло в августе текущего года. Попойка, которая закончилась дракой, происходила в недостроенном здании. Пострадавший скончался на месте.
Его обидчик скрылся с места. Однако вскоре полиция нашла его и предъявила обвинения.
Орловчанин предварительно признал свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет.
Суд состоится в ближайшее время.
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