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Орел14.06.2019 Пятница 14:20
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  3. 22 июня в Орле состоится акция «Свеча памяти»

22 июня в Орле состоится акция «Свеча памяти»

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14.06.2019

В день очередной годовщины начала Великой Отечественной войны орловчане придут к стеле на бульваре Победы. В 22 часа участники акции зажгут свечи и установят их у пьедестала, вспоминая о погибших.

Свечи раздадут на месте проведения акции её организаторы — представители администрации Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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