22 июня в Орле состоится акция «Свеча памяти»

В день очередной годовщины начала Великой Отечественной войны орловчане придут к стеле на бульваре Победы. В 22 часа участники акции зажгут свечи и установят их у пьедестала, вспоминая о погибших.

Свечи раздадут на месте проведения акции её организаторы — представители администрации Орла.