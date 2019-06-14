22 июня в Орле состоится акция «Свеча памяти»
14.06.2019
В день очередной годовщины начала Великой Отечественной войны орловчане придут к стеле на бульваре Победы. В 22 часа участники акции зажгут свечи и установят их у пьедестала, вспоминая о погибших.
Свечи раздадут на месте проведения акции её организаторы — представители администрации Орла.
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