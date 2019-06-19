Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.06.2019 Среда 13:07
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 22 июня Орловская область присоединится ко всероссийской акции «Горсть Памяти»

22 июня Орловская область присоединится ко всероссийской акции «Горсть Памяти»

Версия для печати

19.06.2019

Акция проводится по инициативе Минобороны РФ в рамках подготовки к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В День памяти и скорби в полдень по местному времени во всех регионах России с мест воинских захоронений в специальные контейнеры («солдатские кисеты») будет сделан забор земли. После этого «солдатские кисеты» с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в мемориальном комплексе главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Церковь строят в Москве в парке «Патриот».

В Орловской области забор земли будет осуществляться на крупнейших воинских захоронениях региона: в Орле (в сквере Танкистов и на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ), на Кривцовском мемориале, на братских могилах в Спасском-Лутовиново и «Орловском полесье» и в других местах. В каждом из них пройдёт торжественный митинг.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55368

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.06.2019

В Орловской области Peugeot врезался в дорожный знак

19.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу по развитию детского здравоохранения

19.06.2019

Прокуратура обжаловала приговор Советского райсуда Орла по делу Екатерины Стрелец

19.06.2019

С начала этого года в Орловской области 170 инвалидов обратились в центры занятости

19.06.2019

Орловский областной суд отказал экс-сотруднице университета экономики и торговли в восстановлении на работе

$ USD63.9794(-0.36)20.06
€ EUR71.6377(-0.59)20.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online