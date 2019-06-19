22 июня Орловская область присоединится ко всероссийской акции «Горсть Памяти»

Акция проводится по инициативе Минобороны РФ в рамках подготовки к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В День памяти и скорби в полдень по местному времени во всех регионах России с мест воинских захоронений в специальные контейнеры («солдатские кисеты») будет сделан забор земли. После этого «солдатские кисеты» с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в мемориальном комплексе главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Церковь строят в Москве в парке «Патриот».

В Орловской области забор земли будет осуществляться на крупнейших воинских захоронениях региона: в Орле (в сквере Танкистов и на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ), на Кривцовском мемориале, на братских могилах в Спасском-Лутовиново и «Орловском полесье» и в других местах. В каждом из них пройдёт торжественный митинг.