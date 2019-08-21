22 августа центр Орла освободят от автомобилей

В связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации вводятся ограничения на стоянку транспортных средств.

С 6 часов до 10 часов 30 минут стоянка будет запрещена на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского. С 6 часов до 11 часов — между гостиницей «Салют» и площадью Ленина и между зданием Главпочтамта и площадью Ленина.