21 июня в Орле пройдёт «Бал медалистов»

Мероприятие состоится в Орловском государственном аграрном университете на площадке перед центральным входом в 15 часов.

В этом году праздник пройдёт под девизом «Взлетай! Время первых!». Для участников бала подготовят развлекательную программу, а также сюрпризы и сувениры.

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол на тему «Талантливые дети — будущее родной Орловщины».