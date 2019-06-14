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Орел14.06.2019 Пятница 14:21
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21 июня в Орле пройдёт «Бал медалистов»

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14.06.2019

Мероприятие состоится в Орловском государственном аграрном университете на площадке перед центральным входом в 15 часов.

В этом году праздник пройдёт под девизом «Взлетай! Время первых!». Для участников бала подготовят развлекательную программу, а также сюрпризы и сувениры.

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол на тему «Талантливые дети — будущее родной Орловщины».

Теги:ОрёлОрловская область

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