21 июня в Орле пройдёт «Бал медалистов»
14.06.2019
Мероприятие состоится в Орловском государственном аграрном университете на площадке перед центральным входом в 15 часов.
В этом году праздник пройдёт под девизом «Взлетай! Время первых!». Для участников бала подготовят развлекательную программу, а также сюрпризы и сувениры.
Также в рамках мероприятия состоится круглый стол на тему «Талантливые дети — будущее родной Орловщины».
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