21 июня в Орле пройдет Фестиваль ГТО среди школьников

Состязания начнутся в 10 часов. Мероприятие организуется на базе Училища олимпийского резерва.

В фестивале в составе команд из Орла и районов Орловской области примут участие около 300 детей и подростков.

Из числа победителей будет сформирована сборная региона, которая отправится на всероссийский финал фестиваля. Он пройдёт в «Артеке» в октябре — ноябре текущего года.