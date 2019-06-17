21 июня в Орле пройдет Фестиваль ГТО среди школьников
17.06.2019
Состязания начнутся в 10 часов. Мероприятие организуется на базе Училища олимпийского резерва.
В фестивале в составе команд из Орла и районов Орловской области примут участие около 300 детей и подростков.
Из числа победителей будет сформирована сборная региона, которая отправится на всероссийский финал фестиваля. Он пройдёт в «Артеке» в октябре — ноябре текущего года.
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