21 февраля в Орле пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В 10 часов на Бульваре Победы у стелы «Орёл — город воинской славы» состоятся возложение цветов и венков и минута молчания.

В 12 часов в театре имени Тургенева пройдут торжественное собрание и праздничный концерт.

В мероприятиях примет участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.