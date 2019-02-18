21 февраля в Орле пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества
18.02.2019
В 10 часов на Бульваре Победы у стелы «Орёл — город воинской славы» состоятся возложение цветов и венков и минута молчания.
В 12 часов в театре имени Тургенева пройдут торжественное собрание и праздничный концерт.
В мероприятиях примет участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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