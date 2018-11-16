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Орел16.11.2018 Пятница 17:07
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  3. 20 ноября в МФЦ Орла пройдёт «детский день»

20 ноября в МФЦ Орла пройдёт «детский день»

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16.11.2018

Акция приурочена к Дню правовой помощи детям. Он отмечается в нашей области уже в пятый раз.

20 числа орловцы в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить в МФЦ областного центра (на улице Ленина, 1) бесплатные консультации об особенностях оказания государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме.

Ожидается, что основными участниками акции станут сироты, а также дети, которые, по разным причинам, находятся в трудных жизненных ситуациях.

Мероприятия Дня правовой помощи детям в нашей области координирует региональное Управление Министерства юстиции. На сайте Управления регулярно публикуется и обновляется информация по этой теме.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМФЦ

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