В понедельник 20 мая в Орле состоится кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова
17.05.2019
Выездная приёмная комиссия отберёт абитуриентов на льготное обучение по направлению «Актёрское мастерство». В её состав вошли народный артист России Виктор Вержбицкий, актёр и режиссёр театра и кино Александр Галибин и проректор вуза Алексей Литвинов.
В кастинге могут принять участие действующие актеры в возрасте до 35 лет и студенты выпускных курсов творческих вузов.
Также 21 мая в рамках работы комиссии состоится бесплатный мастер-класс Александра Галибина.
Дополнительная информация о кастинге опубликована на сайте Орловского академического театра имени Тургенева.
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