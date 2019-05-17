В понедельник 20 мая в Орле состоится кастинг в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

Выездная приёмная комиссия отберёт абитуриентов на льготное обучение по направлению «Актёрское мастерство». В её состав вошли народный артист России Виктор Вержбицкий, актёр и режиссёр театра и кино Александр Галибин и проректор вуза Алексей Литвинов.

В кастинге могут принять участие действующие актеры в возрасте до 35 лет и студенты выпускных курсов творческих вузов.

Также 21 мая в рамках работы комиссии состоится бесплатный мастер-класс Александра Галибина.

Дополнительная информация о кастинге опубликована на сайте Орловского академического театра имени Тургенева.