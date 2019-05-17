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  3. 20 мая Митрополит Орловский и Болховский Тихон проведёт «Диалог на равных»

20 мая Митрополит Орловский и Болховский Тихон проведёт «Диалог на равных»

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17.05.2019

Беседа пройдёт в режиме «открытого микрофона» — задать Тихону свои вопросы смогут все желающие.

Мероприятие состоится в 14 часов в орловском отделении Академии народного хозяйства и государственной службы (Орёл, бульвар Победы, 5-А).

Как сообщает митрополия, вход будет свободным для всех.

Теги:ОрёлОрловская область

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