20 мая Митрополит Орловский и Болховский Тихон проведёт «Диалог на равных»

Беседа пройдёт в режиме «открытого микрофона» — задать Тихону свои вопросы смогут все желающие.

Мероприятие состоится в 14 часов в орловском отделении Академии народного хозяйства и государственной службы (Орёл, бульвар Победы, 5-А).

Как сообщает митрополия, вход будет свободным для всех.