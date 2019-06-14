20 июня состоится новое собрание кредиторов завода «Этанол»
14.06.2019
Конкурсному управляющему ливенского спиртоводочного предприятия не удаётся собрать кредиторов на встречу в достаточном количестве с начала этого года. Необходимого для принятия решений числа участников (кворума) не было на собраниях, проведённых в январе, феврале, марте, апреле и мае 2019-го. Об этом сообщает портал «Вечерний Орёл».
В повестке дня очередной встречи — вопросы об утверждении изменений в порядок продажи имущества ОАО «Этанол» и об установлении периодичности проведения собраний кредиторов.
«Этанол», завод со 140-летней историей, признан банкротом в августе 2016 года по иску налоговой службы. Общая сумма задолженности составила 3,9 миллиона рублей.
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