20 июня состоится новое собрание кредиторов завода «Этанол»

Конкурсному управляющему ливенского спиртоводочного предприятия не удаётся собрать кредиторов на встречу в достаточном количестве с начала этого года. Необходимого для принятия решений числа участников (кворума) не было на собраниях, проведённых в январе, феврале, марте, апреле и мае 2019-го. Об этом сообщает портал «Вечерний Орёл».

В повестке дня очередной встречи — вопросы об утверждении изменений в порядок продажи имущества ОАО «Этанол» и об установлении периодичности проведения собраний кредиторов.

«Этанол», завод со 140-летней историей, признан банкротом в августе 2016 года по иску налоговой службы. Общая сумма задолженности составила 3,9 миллиона рублей.