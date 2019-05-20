2 июня в Орле пройдёт «Велодень»

Областной центр поддержит масштабную всероссийскую акцию велосипедистов.

Участвовать в ней могут все желающие в возрасте от шести лет.

Орловский «Велодень» начнётся в 10 часов со сбора колонн в каждом районе города. В 11 часов все участники встретятся на площади Ленина.

Все подробности о правилах участия в акции можно узнать в официальной группе мероприятия «Вконтакте».