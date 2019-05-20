2 июня в Орле пройдёт «Велодень»
20.05.2019
Областной центр поддержит масштабную всероссийскую акцию велосипедистов.
Участвовать в ней могут все желающие в возрасте от шести лет.
Орловский «Велодень» начнётся в 10 часов со сбора колонн в каждом районе города. В 11 часов все участники встретятся на площади Ленина.
Все подробности о правилах участия в акции можно узнать в официальной группе мероприятия «Вконтакте».
Короткая ссылка obl1.ru/~/54689
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