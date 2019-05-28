2 июня в Орле пройдет ежегодный «Велодень»
28.05.2019
Акция состоится уже в седьмой раз. Велосипедисты соберутся на площади Ленина в 11 часов. До заезда здесь будут организованы конкурсы и фотозоны. По многочисленным просьбам орловцев в «Велодень» вернули конкурс костюмов. Так что организаторы просят участников проявить изобретательность и фантазию в одежде. Об этом пишет «Вечерний Орёл».
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