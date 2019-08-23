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  3. 198 орловских «предпенсионеров» направлены на «перезагрузку»

198 орловских «предпенсионеров» направлены на «перезагрузку»

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23.08.2019

Столько орловчан предпенсионного возраста направлены на профессиональное обучение в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В проекте участвуют многие предприятия и организации Орловской области («Орёлтекмаш», «Школьное питание», «Авангард» и другие). На обучение работника направляет работодатель. Если после учёбы за «предпенсионером» остаётся его рабочее место, работодатель получает компенсацию из государственного бюджета.

Также граждане предпенсионного возраста могут самостоятельно обратиться в центр занятости населения и попасть на такие курсы. Обучение проводится по профессиям и специальностям, которые пользуются спросом на региональном рынке труда: повар, охранник, оператор котельной, сварщик, водитель погрузчика и другим.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковнацпроекты

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