198 орловских «предпенсионеров» направлены на «перезагрузку»

Столько орловчан предпенсионного возраста направлены на профессиональное обучение в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В проекте участвуют многие предприятия и организации Орловской области («Орёлтекмаш», «Школьное питание», «Авангард» и другие). На обучение работника направляет работодатель. Если после учёбы за «предпенсионером» остаётся его рабочее место, работодатель получает компенсацию из государственного бюджета.

Также граждане предпенсионного возраста могут самостоятельно обратиться в центр занятости населения и попасть на такие курсы. Обучение проводится по профессиям и специальностям, которые пользуются спросом на региональном рынке труда: повар, охранник, оператор котельной, сварщик, водитель погрузчика и другим.