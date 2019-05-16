19 и 25 мая в Орле пройдёт благотворительный фестиваль «Рьюфест — Живая планета»

Цель мероприятия — привлечь внимание к экологическим проблемам и поддержать бездомных животных.

Мероприятие пройдёт на территории ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе на открытой сцене. Выступления начнутся в 14 часов.

К участию в фестивале приглашаются вокалисты, танцоры, начинающие актеры, музыканты, вокальные, театральные и инструментальные коллективы из Орла и Орловской области, а также других регионов и зарубежных государств. Контактный телефон — 48-95-28.

Фестиваль организует арт-центр «Рью-мьюзик».