Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.05.2019 Четверг 15:49
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 19 и 25 мая в Орле пройдёт благотворительный фестиваль «Рьюфест — Живая планета»

19 и 25 мая в Орле пройдёт благотворительный фестиваль «Рьюфест — Живая планета»

Версия для печати

16.05.2019

Цель мероприятия — привлечь внимание к экологическим проблемам и поддержать бездомных животных.

Мероприятие пройдёт на территории ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе на открытой сцене. Выступления начнутся в 14 часов.

К участию в фестивале приглашаются вокалисты, танцоры, начинающие актеры, музыканты, вокальные, театральные и инструментальные коллективы из Орла и Орловской области, а также других регионов и зарубежных государств. Контактный телефон — 48-95-28.

Фестиваль организует арт-центр «Рью-мьюзик».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54626

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.05.2019

Администрация Орла опубликовала список аварийных домов, которые расселят в этом и следующем годах

16.05.2019

В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год

16.05.2019

В эту субботу орловские музеи примут участие во всероссийской акции

16.05.2019

Представитель Орловской области принял участие в Московском академическом экономическом форуме

16.05.2019

В Орловской области готовность кадров, привлекаемых к проведению ЕГЭ, составляет 100%

$ USD64.5598(-0.29)17.05
€ EUR72.3651(-0.32)17.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online