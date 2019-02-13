19 февраля в Орле назовут «самого внимательного читателя»

Финал ежегодного регионального литературного конкурса пройдёт в библиотеке Бунина. Всё начнётся в 11 часов.

В этом году конкурс посвящён произведениям Антона Чехова. Победителем станет тот, кто наберёт самое большое количество баллов, письменно отвечая на вопросы конкурса по произведениям Чехова «Иванов», «Драма на охоте», «Дама с собачкой» и «О любви».

Организаторы конкурса — региональные Институт развития образования, организация профсоюза работников народного образования и науки и организация профсоюза работников культуры.