19 февраля в Орле назовут «самого внимательного читателя»
13.02.2019
Финал ежегодного регионального литературного конкурса пройдёт в библиотеке Бунина. Всё начнётся в 11 часов.
В этом году конкурс посвящён произведениям Антона Чехова. Победителем станет тот, кто наберёт самое большое количество баллов, письменно отвечая на вопросы конкурса по произведениям Чехова «Иванов», «Драма на охоте», «Дама с собачкой» и «О любви».
Организаторы конкурса — региональные Институт развития образования, организация профсоюза работников народного образования и науки и организация профсоюза работников культуры.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52831
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