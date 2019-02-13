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Орел13.02.2019 Среда 23:43
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19 февраля в Орле назовут «самого внимательного читателя»

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13.02.2019

Финал ежегодного регионального литературного конкурса пройдёт в библиотеке Бунина. Всё начнётся в 11 часов.

В этом году конкурс посвящён произведениям Антона Чехова. Победителем станет тот, кто наберёт самое большое количество баллов, письменно отвечая на вопросы конкурса по произведениям Чехова «Иванов», «Драма на охоте», «Дама с собачкой» и «О любви».

Организаторы конкурса — региональные Институт развития образования, организация профсоюза работников народного образования и науки и организация профсоюза работников культуры.

Теги:ОрёлОрловская областьлитератураЧеховконкурсбиблиотека Бунина

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