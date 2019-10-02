180 свиней попали в ДТП в Орловской области
02.10.2019
Животных перевозила фура. Автомобиль опрокинулся на развязке, соединяющей федеральные трассы «Крым» и «Орёл-Тамбов» 1 октября днём. Об этом сообщают «Орловские новости».
По предварительным данным, причиной происшествия стала высокая скорость движения.
Водитель в ДТП не пострадал, однако многие свиньи получили травмы. Их пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС.
Фото: «Орловские новости».
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