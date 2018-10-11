18 октября в Орле в микрорайоне Болховский заложат новый детский сад
11.10.2018
Об этом сообщает «РИА 57».
Торжественная церемония начнётся в 11 часов.
В присутствии жителей микрорайона руководители области и компании-застройщика заложат капсулу времени с посланием потомкам в бетонный блок, который будет вмонтирован в фундамент.
Детский сад, рассчитаный на 230 мест, станет в микрорайоне первым образовательным учреждением. Сдать объект должны до начала 2020-го года.
Генподрядчиком выступает «Орловское строительное управление — 2», дочернее предприятие ПАО «Орелстрой». Цена контракта составляет примерно 163 миллиона рублей. Средства выделены из федерального бюджета.
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