18 октября в Орле в микрорайоне Болховский заложат новый детский сад

Об этом сообщает «РИА 57».

Торжественная церемония начнётся в 11 часов.

В присутствии жителей микрорайона руководители области и компании-застройщика заложат капсулу времени с посланием потомкам в бетонный блок, который будет вмонтирован в фундамент.

Детский сад, рассчитаный на 230 мест, станет в микрорайоне первым образовательным учреждением. Сдать объект должны до начала 2020-го года.

Генподрядчиком выступает «Орловское строительное управление — 2», дочернее предприятие ПАО «Орелстрой». Цена контракта составляет примерно 163 миллиона рублей. Средства выделены из федерального бюджета.