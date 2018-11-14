18 ноября в Орле состоится открытие Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

По традиции, заключительный этап нового сезона конкурса пройдёт на родине победителя предыдущего сезона — Дарьи Курасовой, педагога дополнительного образования детского сада № 48 города Орла.

Организаторы мероприятия — Министерство просвещения Российской Федерации и Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования.

Председатель жюри — депутат Госдумы и член парламентского комитета по образованию и науке Елена Митина.

В финальном этапе примут участие 73 педагога дошкольного образования из различных регионов России.

Торжественное открытие состоится в 10:30 часов в театре имени Тургенева. Имя победителя станет известно на закрытии конкурса 21 ноября в 13:00 часов в ТМК «ГРИНН».