18 ноября в Орле состоится открытие Всероссийского конкурса «Воспитатель года»
14.11.2018
По традиции, заключительный этап нового сезона конкурса пройдёт на родине победителя предыдущего сезона — Дарьи Курасовой, педагога дополнительного образования детского сада № 48 города Орла.
Организаторы мероприятия — Министерство просвещения Российской Федерации и Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования.
Председатель жюри — депутат Госдумы и член парламентского комитета по образованию и науке Елена Митина.
В финальном этапе примут участие 73 педагога дошкольного образования из различных регионов России.
Торжественное открытие состоится в 10:30 часов в театре имени Тургенева. Имя победителя станет известно на закрытии конкурса 21 ноября в 13:00 часов в ТМК «ГРИНН».
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