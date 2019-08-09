18-летняя орловчанка снесла столб, но сама не пострадала
09.08.2019
ДТП случилось в Орловском районе в селе Становой Колодезь 8 августа около 19 часов. 18-летняя водитель Daewoo Matiz не справилась с управлением и врезалась в опору освещения.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, сама орловчанка не пострадала, однако двое её пассажиров (юноша и девушка, оба 2000 года рождения) получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили домой.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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