18-летняя орловчанка снесла столб, но сама не пострадала

ДТП случилось в Орловском районе в селе Становой Колодезь 8 августа около 19 часов. 18-летняя водитель Daewoo Matiz не справилась с управлением и врезалась в опору освещения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, сама орловчанка не пострадала, однако двое её пассажиров (юноша и девушка, оба 2000 года рождения) получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили домой.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области