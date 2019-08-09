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Орел09.08.2019 Пятница 21:06
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  3. 18-летняя орловчанка снесла столб, но сама не пострадала

18-летняя орловчанка снесла столб, но сама не пострадала

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09.08.2019

ДТП случилось в Орловском районе в селе Становой Колодезь 8 августа около 19 часов. 18-летняя водитель Daewoo Matiz не справилась с управлением и врезалась в опору освещения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, сама орловчанка не пострадала, однако двое её пассажиров (юноша и девушка, оба 2000 года рождения) получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили домой.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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