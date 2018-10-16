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  3. 18-го ноября в Орловской области определят победителя Кубка региона по горному туризму

18-го ноября в Орловской области определят победителя Кубка региона по горному туризму

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16.10.2018

18-го ноября в Орловской области определят победителя Кубка региона по горному туризму.

Соревнования пройдут в Болхове.

Участвовать в них могут все граждане, прошедшие специальную подготовку. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Участникам предложат три дистанции первого, второго и третьего класса — соответственно, для детей от восьми до тринадцати лет, от четырнадцати до семнадцати лет и для всех совершеннолетних.

Спортсмены будут перемещаться по маркированным маршрутам.

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