18-го ноября в Орловской области определят победителя Кубка региона по горному туризму.

Соревнования пройдут в Болхове.

Участвовать в них могут все граждане, прошедшие специальную подготовку. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Участникам предложат три дистанции первого, второго и третьего класса — соответственно, для детей от восьми до тринадцати лет, от четырнадцати до семнадцати лет и для всех совершеннолетних.

Спортсмены будут перемещаться по маркированным маршрутам.