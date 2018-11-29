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Орел29.11.2018 Четверг 11:44
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18 декабря в Орле пройдёт «Олимпийский бал»

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29.11.2018

На ежегодном мероприятии будут чествовать лучших спортсменов и тренеров Орловской области. Награды вручат по итогам 2018 года.

Бал пройдёт в актовом зале корпуса ОГУ имени Тургенева на Наугорском шоссе, 29, и начнётся в 17 часов.

Лучших спортсменов года отдельно определят в олимпийских и неолимпийских видах спорта среди мужчин и женщин, а также среди юношей и девушек. Кроме того, предусмотрены награды за лучшую команду, лучший материал СМИ на спортивную тематику, лучшее мероприятие и за вклад в развитие физкультуры и спорта в Орловской области.

«Олимпийский бал» организуют Управление физкультуры и спорта Орловской области, Спортивный совет региона и спортшкола олимпийского резерва «Русичи».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьспортфизкультура

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