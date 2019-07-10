1777 выпускников опорного вуза Орловщины получили «красные дипломы»

Всего ОГУ имени Тургенева в этом учебном году окончили около 3800 человек. В их числе — стипендиаты президента и правительства России, губернатора Орловской области и Учёного совета вуза.

Торжественная церемония вручения дипломов лучшим выпускникам состоялась в Фундаментальной библиотеке ОГУ сегодня. Документы о высшем образовании вручал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Торжественное мероприятие продолжили выступления творческих коллективов и исполнителей.