1700 орловцев распивали алкоголь в общественных местах

С начала года на территории Заводского района областного центра полицейские выявили более 1700 орловцев, распивавших алкоголь в общественных местах. Еще почти полторы тысячи жителей города появились в общественных местах в состоянии опьянения, сообщили в региональном управлении МВД. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. В полиции напомнили, что распитие алкогольных напитков в общественных местах, равно как и появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, законодательством РФ предусмотрена административная ответственность: штраф от 500 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.