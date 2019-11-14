1700 орловцев распивали алкоголь в общественных местах
14.11.2019
С начала года на территории Заводского района областного центра полицейские выявили более 1700 орловцев, распивавших алкоголь в общественных местах. Еще почти полторы тысячи жителей города появились в общественных местах в состоянии опьянения, сообщили в региональном управлении МВД. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. В полиции напомнили, что распитие алкогольных напитков в общественных местах, равно как и появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, законодательством РФ предусмотрена административная ответственность: штраф от 500 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
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