Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.08.2019 Среда 12:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 17 орловчан попали на «Тавриду — АРТ» благодаря нацпроекту

17 орловчан попали на «Тавриду — АРТ» благодаря нацпроекту

Версия для печати

21.08.2019

На днях наша делегация отправилась в Крым, чтобы принять участие в Фестивале творческих сообществ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Участие орловских представителей в «Тавриде — АРТ» стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Фестиваль организуют в крыму выпускники молодёжного форума «Таврида». Мероприятие завершится 26 августа.

Теги:ОрёлОрловская областьнацпроектыгубернаторКлычковКрымфорум Таврида

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56747

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.08.2019

Эксперты изучили орловские мясо и рыбу

21.08.2019

Орловскую «ячейку общества» признали образцовой сельской семьёй России

21.08.2019

В Орловской области произошёл пожар космического значения

21.08.2019

Орловчанина признали виновным в убийстве с «расчленёнкой»

1
21.08.2019

Нацпроект «озеленяет» Орёл

$ USD66.784(+0.18)21.08
€ EUR73.9766(+0.03)21.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online