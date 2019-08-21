17 орловчан попали на «Тавриду — АРТ» благодаря нацпроекту
21.08.2019
На днях наша делегация отправилась в Крым, чтобы принять участие в Фестивале творческих сообществ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Участие орловских представителей в «Тавриде — АРТ» стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Фестиваль организуют в крыму выпускники молодёжного форума «Таврида». Мероприятие завершится 26 августа.
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