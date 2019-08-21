17 орловчан попали на «Тавриду — АРТ» благодаря нацпроекту

На днях наша делегация отправилась в Крым, чтобы принять участие в Фестивале творческих сообществ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Участие орловских представителей в «Тавриде — АРТ» стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Фестиваль организуют в крыму выпускники молодёжного форума «Таврида». Мероприятие завершится 26 августа.