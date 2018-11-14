17 ноября в Орле откроется выставка живописи, посвящённая столетию независимости Польши
14.11.2018
Экспозицию можно будет увидеть в Орловском музее изобразительных искусств. В неё войдут как произведения из фондов музея, так и картины из частных коллекций.
Многие произведения напрямую связаны с «польской» тематикой.
Открытие состоится в 15 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50574
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