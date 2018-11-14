Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.11.2018 Среда 20:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 17 ноября в Орле откроется выставка живописи, посвящённая столетию независимости Польши

17 ноября в Орле откроется выставка живописи, посвящённая столетию независимости Польши

Версия для печати

14.11.2018

Экспозицию можно будет увидеть в Орловском музее изобразительных искусств. В неё войдут как произведения из фондов музея, так и картины из частных коллекций.

Многие произведения напрямую связаны с «польской» тематикой.

Открытие состоится в 15 часов.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьживопись

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50574

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.11.2018

18 ноября в Орле состоится открытие Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

14.11.2018

Произведённые в Орле «Любительские» пельмени оказались опасными для здоровья

4
14.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды работникам АПК Новодеревеньковского района

14.11.2018

К Новому году в Орле украсят полсотни ёлок

14.11.2018

Орловцы вышли в финал конкурса «Доброволец России — 2018»

$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online