17 ноября в Орле обсудят итоги «Вахты Памяти»
13.11.2018
Круглый стол пройдёт в Музее боевой славы школы № 17.
В мероприятии примут участие поисковые объединения «Наследие», «Дороги войны», «Костёр» и «Огненная дуга».
Круглый стол пройдёт при поддержке управления молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.
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