Завтра в Орловской области стартует пушкинский фестиваль

Мероприятие под названием «Пока в России Пушкин длится» посвящено 220-й годовщине со дня рождения поэта.

Открытие состоится в библиотеке имени Бунина в 11 часов. В его рамках состоятся: торжественное награждение победителей и призёров региональных «пушкинских» конкурсов (конкурса иллюстраций, конкурса исследовательских работ, конкурса чтецов и конкурса «Любители русской словесности»), выступления чтецов (с произведениями Пушкина и Крылова), выставка детских рисунков, а также библиографическая выставка «Пушкин и Орел».

Фестиваль организует областной Институт развития образования.