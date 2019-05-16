Завтра в Орловской области стартует пушкинский фестиваль
16.05.2019
Мероприятие под названием «Пока в России Пушкин длится» посвящено 220-й годовщине со дня рождения поэта.
Открытие состоится в библиотеке имени Бунина в 11 часов. В его рамках состоятся: торжественное награждение победителей и призёров региональных «пушкинских» конкурсов (конкурса иллюстраций, конкурса исследовательских работ, конкурса чтецов и конкурса «Любители русской словесности»), выступления чтецов (с произведениями Пушкина и Крылова), выставка детских рисунков, а также библиографическая выставка «Пушкин и Орел».
Фестиваль организует областной Институт развития образования.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54606
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