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  3. 17 культурных объектов в Орле окажутся в зонах

17 культурных объектов в Орле окажутся в зонах

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03.10.2019

До конца этого года в областном центре 17 объектов культурного наследия «обретут» охранные зоны. Профильное управление Орловской области разместило соответствующий заказ на сайте госзакупок.

На выполнение этих работ потратят до 1 миллиона 581 тысячи 580 рублей — такова максимальная цена контракта.

Охранные зоны необходимо будет определить до 25 декабря. Они возникнут вокруг следующих объектов: зданий орловской гимназии, банка (на Гостиной, 6), магистрата, учётно-кредитного техникума (на Гостиной, 4), памятника Лескову, церкви Михаила Архангела, кинотеатра «Октябрь» и Александровского моста, а также жилых домов по улицам Комсомольской (23 и 27), 1-й Посадской (16, 20 и 22), Карачевской (22 и 26) и площади Карла Маркса (3-5 и 5-7).

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57584

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