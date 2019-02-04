17 февраля в Орле пройдёт Сретенский бал православной молодёжи

Оригинальное мероприятие состоится в театре имени Тургенева в 13 часов. Событие приурочено к Международному дню православной молодежи, отмечаемому 15 февраля. Такие же балы пройдут и в других регионах России, а также за рубежом.

В рамках мероприятия будут организованы исторические и социальные танцы, игры, фотосалон, а также фуршет.

Принять участие во всём этом могут лица в возрасте от 16 до 40 лет. Однако им необходимо выполнить несколько условий. До 8 февраля желающим оказаться на балу нужно зарегистрироваться по данной ссылке и внести организационный сбор в размере 200 рублей в срок до 8 февраля через платформу Etema.ru. Также необходимо посещать танцевальные репетиции. Они будут проводиться дважды в неделю. На сам бал нужно прийти вовремя, в соответствующей одежде и праздничном настроении.