16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников
15.11.2019
Впервые в истории участие в нем примет представитель России. Это выпускник Болховского детского дома-интерната Александр Скулыбердин.
Молодой человек недавно начал активно заниматься спортом. В этом году он принял участие в проекте «Скальный лагерь в Крыму» фонда «Жизнь в движении». Тогда инвалидная коляска не помешала Александру покорить вертикальные склоны гор и показать свою выносливость. Теперь орловец готовится представить нашу страну на международном уровне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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