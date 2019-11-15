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Орел15.11.2019 Пятница 10:36
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  3. 16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников

16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников

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15.11.2019

Впервые в истории участие в нем примет представитель России. Это выпускник Болховского детского дома-интерната Александр Скулыбердин.

Молодой человек недавно начал активно заниматься спортом. В этом году он принял участие в проекте «Скальный лагерь в Крыму» фонда «Жизнь в движении». Тогда инвалидная коляска не помешала Александру покорить вертикальные склоны гор и показать свою выносливость. Теперь орловец готовится представить нашу страну на международном уровне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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