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Орел11.11.2019 Понедельник 11:56
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  3. 16 ноября пройдёт заключительный этап фестиваля-конкурса «Наследники России православной»

16 ноября пройдёт заключительный этап фестиваля-конкурса «Наследники России православной»

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11.11.2019

В рамках 80-летия Орловского областного центра народного творчества 16 ноября пройдёт заключительный этап фестиваля-конкурса «Наследники России православной». Это значимое событие, направленное на воспитание подрастающего поколения и казачьей молодежи в духе православия и формирование уважения к истории России. Самые яркие творческие номера представят талантливые участники и победители отборочного этапа. Также пройдёт выставка конкурсных работ в номинации «Изобразительное искусство». Начало в 16 часов. 6+

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