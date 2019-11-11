В рамках 80-летия Орловского областного центра народного творчества 16 ноября пройдёт заключительный этап фестиваля-конкурса «Наследники России православной». Это значимое событие, направленное на воспитание подрастающего поколения и казачьей молодежи в духе православия и формирование уважения к истории России. Самые яркие творческие номера представят талантливые участники и победители отборочного этапа. Также пройдёт выставка конкурсных работ в номинации «Изобразительное искусство». Начало в 16 часов. 6+