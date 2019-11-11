16 ноября пройдёт заключительный этап фестиваля-конкурса «Наследники России православной»
11.11.2019
В рамках 80-летия Орловского областного центра народного творчества 16 ноября пройдёт заключительный этап фестиваля-конкурса «Наследники России православной». Это значимое событие, направленное на воспитание подрастающего поколения и казачьей молодежи в духе православия и формирование уважения к истории России. Самые яркие творческие номера представят талантливые участники и победители отборочного этапа. Также пройдёт выставка конкурсных работ в номинации «Изобразительное искусство». Начало в 16 часов. 6+
Короткая ссылка obl1.ru/~/58294
Другие новости раздела
11.11.2019
50 ДТП за выходные
$ USD63.729509.11
€ EUR70.4211(-0.13)09.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?