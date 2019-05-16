Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Иваном Залогиным

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области ответит на вопросы ведущей и телезрителей 16 мая в 20:00. Основные темы программы — лекарственное обеспечение льготников, решение проблемы доступности медицинских услуг, информатизация здравоохранения, трудности сельской медицины, кадровые проблемы.

Задать свои вопросы можно будет во время прямого эфира по телефону 76-10-28.

Трансляция программы будет вестись на «Первом областном портале новостей» obl1.ru.