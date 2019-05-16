Сегодня в 20 часов в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Иваном Залогиным
16.05.2019
Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области ответит на вопросы ведущей и телезрителей 16 мая в 20:00. Основные темы программы — лекарственное обеспечение льготников, решение проблемы доступности медицинских услуг, информатизация здравоохранения, трудности сельской медицины, кадровые проблемы.
Задать свои вопросы можно будет во время прямого эфира по телефону
Трансляция программы будет вестись на «Первом областном портале новостей» obl1.ru.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54578
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