Сегодня открывается запись в детский сад, который строится в микрорайоне Болховский

Чтобы поставить ребёнка на учёт в дошкольное учреждение «Детский сад № 8 деревни Жилина», нужно принести необходимые документы в администрацию Орловского района. Сделать это можно по вторникам и четвергам с 9 до 13 часов.

Также желающие могут воспользоваться официальным порталом государственных услуг.

Строительство садика на 230 мест началось осенью минувшего года. Сдать объект планируется до 1 января 2020 года.