Сегодня открывается запись в детский сад, который строится в микрорайоне Болховский
16.05.2019
Чтобы поставить ребёнка на учёт в дошкольное учреждение «Детский сад № 8 деревни Жилина», нужно принести необходимые документы в администрацию Орловского района. Сделать это можно по вторникам и четвергам с 9 до 13 часов.
Также желающие могут воспользоваться официальным порталом государственных услуг.
Строительство садика на 230 мест началось осенью минувшего года. Сдать объект планируется до 1 января 2020 года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54607
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