16 марта в Орловской области стартует фестиваль «Крымская весна»

Мероприятие, посвящённое пятилетней годовщине воссоединения России и Крыма, продлится три дня. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, праздничные гуляния пройдут 16 марта с 10 до 13 часов на площадках, отведённых под ярмарки выходного дня (на Комсомольской площади, на площади перед КДЦ «Металлург» и на площади Жукова). Соответствующее настроение помогут создать творческие коллективы города. Параллельно будет проходить и обычная торговля.