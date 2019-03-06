16 марта в Орловской области стартует фестиваль «Крымская весна»
06.03.2019
Мероприятие, посвящённое пятилетней годовщине воссоединения России и Крыма, продлится три дня. Об этом сообщили в мэрии.
В частности, праздничные гуляния пройдут 16 марта с 10 до 13 часов на площадках, отведённых под ярмарки выходного дня (на Комсомольской площади, на площади перед КДЦ «Металлург» и на площади Жукова). Соответствующее настроение помогут создать творческие коллективы города. Параллельно будет проходить и обычная торговля.
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