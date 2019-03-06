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  3. 16 марта в Орловской области стартует фестиваль «Крымская весна»

16 марта в Орловской области стартует фестиваль «Крымская весна»

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06.03.2019

Мероприятие, посвящённое пятилетней годовщине воссоединения России и Крыма, продлится три дня. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, праздничные гуляния пройдут 16 марта с 10 до 13 часов на площадках, отведённых под ярмарки выходного дня (на Комсомольской площади, на площади перед КДЦ «Металлург» и на площади Жукова). Соответствующее настроение помогут создать творческие коллективы города. Параллельно будет проходить и обычная торговля.

Теги:ОрёлОрловская область

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