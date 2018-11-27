16 декабря в Орловской области пройдёт первенство региона по бадминтону среди школьников

Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже (на Матросова, 5). Они проводятся впервые.

Турнир организует региональная Федерация бадминтона. Отдельно будут состязаться спортсмены до 13 лет (2006 г. р. и моложе) и до 15 лет (2004 г. р. и моложе).

Заявки на участие принимаются на сайте badminton57.ru.

Торжественное открытие первенства состоится в 10 часов.