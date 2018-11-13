15 ноября гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев
13.11.2018
Темой разговора станет качество продуктов питания, работа предприятий общественного питания, профилактика ОРВИ и гриппа, а также защита прав потребителей в сфере финансовых услуг.
Все желающие могут задать свои вопросы как во время прямого эфира по телефону
Программа выйдет в прямой эфир телеканала «Первый областной» в 20 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50523
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