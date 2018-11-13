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Орел13.11.2018 Вторник 18:31
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  3. 15 ноября гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

15 ноября гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

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13.11.2018

Темой разговора станет качество продуктов питания, работа предприятий общественного питания, профилактика ОРВИ и гриппа, а также защита прав потребителей в сфере финансовых услуг.

Все желающие могут задать свои вопросы как во время прямого эфира по телефону 76-10-28, так и заранее по электронной почте «Первого областного» mail@obl1.ru.

Программа выйдет в прямой эфир телеканала «Первый областной» в 20 часов.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРоспотребнадзор

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