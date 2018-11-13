15 ноября гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев

Темой разговора станет качество продуктов питания, работа предприятий общественного питания, профилактика ОРВИ и гриппа, а также защита прав потребителей в сфере финансовых услуг.

Все желающие могут задать свои вопросы как во время прямого эфира по телефону 76-10-28, так и заранее по электронной почте «Первого областного» mail@obl1.ru.

Программа выйдет в прямой эфир телеканала «Первый областной» в 20 часов.