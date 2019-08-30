15 населённых пунктов Орловской области претендуют на особый статус
30.08.2019
«Историческими поселениями» могут стать города Мценск, Болхов, Новосиль, сёла Сабурово, Моховое, Льгов и другие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Пока что профильный департамент области определяет конкретных «кандидатов». Затем будет вестись работа по их включению в соответствующий перечень Министерства культуры.
В РСФСР существовал список исторических городов. В него входили Мценск и Болхов, позднее — Орёл, Ливны, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль. Однако в 2010 году Министерство культуры сократило список в 10 раз, исключив из него и всех представителей Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56932
Другие новости раздела
29.08.2019
Орёл переходит на «особый режим»
$ USD66.7471(+0.33)30.08
€ EUR73.9558(+0.3)30.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...