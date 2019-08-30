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Орел30.08.2019 Пятница 10:54
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  3. 15 населённых пунктов Орловской области претендуют на особый статус

15 населённых пунктов Орловской области претендуют на особый статус

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30.08.2019

«Историческими поселениями» могут стать города Мценск, Болхов, Новосиль, сёла Сабурово, Моховое, Льгов и другие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Пока что профильный департамент области определяет конкретных «кандидатов». Затем будет вестись работа по их включению в соответствующий перечень Министерства культуры.

В РСФСР существовал список исторических городов. В него входили Мценск и Болхов, позднее — Орёл, Ливны, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль. Однако в 2010 году Министерство культуры сократило список в 10 раз, исключив из него и всех представителей Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковисторические поселения

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