15 населённых пунктов Орловской области претендуют на особый статус

«Историческими поселениями» могут стать города Мценск, Болхов, Новосиль, сёла Сабурово, Моховое, Льгов и другие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Пока что профильный департамент области определяет конкретных «кандидатов». Затем будет вестись работа по их включению в соответствующий перечень Министерства культуры.

В РСФСР существовал список исторических городов. В него входили Мценск и Болхов, позднее — Орёл, Ливны, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль. Однако в 2010 году Министерство культуры сократило список в 10 раз, исключив из него и всех представителей Орловской области.