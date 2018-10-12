15-го октября орловские фигуристы разыграют награды Первенства области. Соревнования пройдут в два дня.

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Региональный турнир примет комплекс «Ледовая Арена» в микрорайоне Зареченский.

Соревнования стартуют в восемь часов. В первый день они будут идти до шести вечера, во второй день — до восьми вечера.

На лёд выйдут мальчики и девочки примерно 2005-го — 2011-го годов рождения.