15-го октября орловские фигуристы разыграют награды Первенства области
12.10.2018
15-го октября орловские фигуристы разыграют награды Первенства области. Соревнования пройдут в два дня.
Об этом сообщает «Орёлспорт».
Региональный турнир примет комплекс «Ледовая Арена» в микрорайоне Зареченский.
Соревнования стартуют в восемь часов. В первый день они будут идти до шести вечера, во второй день — до восьми вечера.
На лёд выйдут мальчики и девочки примерно 2005-го — 2011-го годов рождения.
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