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Орел05.02.2019 Вторник 10:50
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  3. 15 февраля по Орлу пройдёт «Бессмертный батальон»

15 февраля по Орлу пройдёт «Бессмертный батальон»

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05.02.2019

Акция приурочена к 30-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В мэрии Орла сообщили, что шествие начнётся в 10 часов у стелы «Орёл — город воинской славы» и пройдёт по улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской и Лескова и по Наугорскому шоссе. Последней точкой станет памятник участникам локальных войн и военных конфликтов.

Участники шествия пронесут по областному центру портреты 187 жителей Орловской области, которые погибли в 28 военных конфликтах и локальных войнах в период после Великой Отечественной войны.

Колонну возглавит духовой оркестр Академии ФСО. В шествии примут участие ветераны, члены семей погибших защитников Отечества, руководители области и города.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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