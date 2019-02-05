15 февраля по Орлу пройдёт «Бессмертный батальон»
05.02.2019
Акция приурочена к 30-й годовщине вывода войск из Афганистана.
В мэрии Орла сообщили, что шествие начнётся в 10 часов у стелы «Орёл — город воинской славы» и пройдёт по улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской и Лескова и по Наугорскому шоссе. Последней точкой станет памятник участникам локальных войн и военных конфликтов.
Участники шествия пронесут по областному центру портреты 187 жителей Орловской области, которые погибли в 28 военных конфликтах и локальных войнах в период после Великой Отечественной войны.
Колонну возглавит духовой оркестр Академии ФСО. В шествии примут участие ветераны, члены семей погибших защитников Отечества, руководители области и города.
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