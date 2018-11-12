14 ноября в библиотеке Бунина состоится презентация книги Зои Измайловой

Том под названием «Жизнь — борьба» вышел в издательстве «Картуш» в год столетия ВЛКСМ.

Об этом сообщает «Инфоорёл».

Зоя Измайлова — старейшая пионерская вожатая Орловской области, ветеран комсомольского движения региона. Книга представляет собой её воспоминания о прожитых годах.

В 30 лет Измайлова лишилась возможности ходить, однако по сей день продолжает вести активный образ жизни. Орловчанка — единственная в нашем регионе обладательница Международной премии памяти Николая Островского «Преодоление».