14 новых спортивных объектов откроют на Орловщине в этом году
18.07.2019
Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Как минимум некоторые из этих объектов — это современные спортивные площадки.
Одну такую площадку открыли в посёлке Красная Заря на днях. Стоимость работ составила 7 миллионов рублей.
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