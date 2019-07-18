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Орел18.07.2019 Четверг 17:17
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14 новых спортивных объектов откроют на Орловщине в этом году

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18.07.2019

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как минимум некоторые из этих объектов — это современные спортивные площадки.

Одну такую площадку открыли в посёлке Красная Заря на днях. Стоимость работ составила 7 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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