14 новых спортивных объектов откроют на Орловщине в этом году

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как минимум некоторые из этих объектов — это современные спортивные площадки.

Одну такую площадку открыли в посёлке Красная Заря на днях. Стоимость работ составила 7 миллионов рублей.