14 марта в 20 часов на «Первом областном» выйдет интервью с главой регионального Департамента здравоохранения
12.03.2019
Задать свои вопросы Ивану Залогину можно будет в прямом эфире по телефону
Основными темами разговора станут лекарственное обеспечение льготников, проблема доступности медицинских услуг, информатизация системы здравоохранения, а также развитие сельской медицины.
Программа будет транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» и на «Первом областном портале новостей» obl1.ru.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53398
Другие новости раздела
12.03.2019
В Орловской области признана невменяемой водитель троллейбуса - участница ДТП с тремя погибшими
12.03.2019
В Орле нарушаются графики вывоза ТКО
$ USD65.7674(-0.31)13.03
€ EUR74.0672(-0.22)13.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?