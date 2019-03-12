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Орел12.03.2019 Вторник 18:37
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  3. 14 марта в 20 часов на «Первом областном» выйдет интервью с главой регионального Департамента здравоохранения

14 марта в 20 часов на «Первом областном» выйдет интервью с главой регионального Департамента здравоохранения

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12.03.2019

Задать свои вопросы Ивану Залогину можно будет в прямом эфире по телефону 76-10-28.

Основными темами разговора станут лекарственное обеспечение льготников, проблема доступности медицинских услуг, информатизация системы здравоохранения, а также развитие сельской медицины.

Программа будет транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» и на «Первом областном портале новостей» obl1.ru.

Теги:ОрёлОрловская область

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