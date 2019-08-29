13 школ Орловской области ждут большие перемены

До конца года в регионе ликвидируют 9 школ и реорганизуют ещё 4. Соответствующие решения принимали органы местного самоуправления — с учётом мнения жителей населённых пунктов и по согласованию с областными властями. Такую информацию сообщает «ИнфоОрёл».

Решения о ликвидации приняты по следующим школам: Верхне-Залегощенская, Песоченская (Верховский район), Вышне-Должанская (Должанский), Новомихайловская, Озёрская (Корсаковский), Протасовская (Малоархангельский), Легостаевская, Сабуровская (Орловский) и Хорошиловская (Урицкий).

Реорганизация проводится только в учреждениях Орловского района: школа имени Бабухина и Калининская станут филиалами Становоколодезьской, Масловскую присоединят к Баклановской, Апальковскую — к Коровье-Болотовской.

Детей, которых переводят из одних школ в другие, будут доставлять к местам учёбы на служебных автобусах. Сотрудникам учреждений, оставшимся без работы, предложат вакансии.

Сами решения о ликвидации и реорганизации принимаются в связи с низким числом реальных и потенциальных школьников в конкретных населённых пунктах, а также недостаточной технической оснащённостью некоторых школ.