Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.11.2018 Понедельник 14:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 13 населённых пунктов в Орловской области могут оставить без федеральных телеканалов

13 населённых пунктов в Орловской области могут оставить без федеральных телеканалов

Версия для печати

26.11.2018

Речь идёт о 7000 домовладений.

Тему обсудили сегодня на заседании областного правительства.

Данные населённые пункты находятся вне зоны покрытия цифрового вещания. С февраля 2019 года 20 федеральных телеканалов будут окончательно отключены от аналогового вещания, соответственно, местные жители смотреть их не смогут. Правда, им останутся доступны региональные каналы, которые некоторое время будут продолжать вещание в «аналоге».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтелевидение

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50902

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.11.2018

В эти минуты в Орле начинается заседание областного Координационного совета по промышленности

26.11.2018

Орёлстат рассказал о тратах орловцев на общепит

26.11.2018

Сегодня в администрации Орловской области отметят День матери

26.11.2018

В Орле проходит рабочая встреча губернатора с директором Ассоциации кластеров и технопарков России

26.11.2018

На этой неделе в Орле пройдёт фестиваль национальных культур «Сокровище нации»

$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online