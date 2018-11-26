13 населённых пунктов в Орловской области могут оставить без федеральных телеканалов

Речь идёт о 7000 домовладений.

Тему обсудили сегодня на заседании областного правительства.

Данные населённые пункты находятся вне зоны покрытия цифрового вещания. С февраля 2019 года 20 федеральных телеканалов будут окончательно отключены от аналогового вещания, соответственно, местные жители смотреть их не смогут. Правда, им останутся доступны региональные каналы, которые некоторое время будут продолжать вещание в «аналоге».