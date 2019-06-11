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  3. 13 июня в Орле откроется выставка Светланы Мухиной «Галактика»

13 июня в Орле откроется выставка Светланы Мухиной «Галактика»

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11.06.2019

Официальное открытие состоится в Орловском краеведческом музее в 15 часов. В экспозиции будут представлены около 40 работ в техниках лоскутного шитья и бисерной вышивки.

Светлана Мухина — выпускница Орловского художественного училища, участница 20 выставок в Москве, Белгороде и Орле, а также автор двух персональных выставок в Санкт-Петербурге и Орле.

В рамках новой выставки Мухиной художница проведёт мастер-класс для желающих.

Теги:ОрёлОрловская область

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