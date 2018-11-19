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Орел19.11.2018 Понедельник 16:50
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  3. 13 декабря в Орловской области стартует Год театра

13 декабря в Орловской области стартует Год театра

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19.11.2018

Акция проводится во всероссийском масштабе.

Региональное открытие состоится в театре имени Тургенева. Торжественная церемония продолжится праздничным концертом.

В 2019 мероприятия в рамках Года театра пройдут всех городах и районах Орловской области. Ожидается, что, в связи с тематическим годом, федеральный бюджет значительно увеличит финансовую поддержку, в том числе, и орловских театров.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтеатргод театра

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