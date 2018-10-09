12 октября в Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине»

В Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине».

Экспозицию можно будет увидеть в Орловском музее изобразительных искусств с 12-го октября. На ней будут представлены произведения Сергея Сорокина, Владимира Лепешова и Валентина Иванова — всего около сорока скульптурных и графических работ.

Тематика произведений будет связана с историей России и православия.

Выставка будет работать до 11-го ноября.