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  3. 12 октября в Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине»

12 октября в Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине»

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09.10.2018

В Орле откроется выставка московских скульпторов и графиков «Через тернии к истине».

Экспозицию можно будет увидеть в Орловском музее изобразительных искусств с 12-го октября. На ней будут представлены произведения Сергея Сорокина, Владимира Лепешова и Валентина Иванова — всего около сорока скульптурных и графических работ.

Тематика произведений будет связана с историей России и православия.

Выставка будет работать до 11-го ноября.

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